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صور..عمرو الليثي يستضيف أبناء كبار الفنانين في مبادرة لتكريمهم والتواصل معهم

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الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أبناء الفنانيين الكبار الذين رحلوا عن عالمنا، لنسمع منهم ونشاركهم ذكريات خاصة لكبار النجوم.

يأتي ذلك في لافتة طيبة، تقديرًا لنجوم الفن الجميل، والذين أثروا في الشاشة الفضية والسينمائية بأعمالٍ رائعة.

وتتضمن قائمة ضيوف الحلقة “أشرف حسن البارودي – ابن الفنان حسن البارودي، ميادة حسن الصيف – ابنة الفنانة الراحلة زهرة العُلا والمخرج حسن الصيفي، جمال فؤاد شفيق – ابن الفنان فؤاد شفيق وعمه الفنان حسين رياض”.

كما تتضمن ” حسين صلاح نظمي – ابن الفنان صلاح نظمي، جيجي زايد – ابنة الفنانة آمال زايد، محمد إبراهيم سعفان – ابن الفنان إبراهيم سعفان، وميادة حمدي غيث – ابنة الفنان الكبير حمدي غيث “.

يُذاع برنامج بوضوح في تمام الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل على شاشة “الحياة”.

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