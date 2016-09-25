رئيس الوزراء يستعرض مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، كل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وخلال اللقاء، تم استعراض نشاط عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية منذ تأسيسها من عامين ونصف، وكذا الموقف الحالى لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية المخطط عرضه يوم 4/10/2016 فى مجلس النواب، بعد أن انتهت الحكومة من إعداده.

وبحسب موقع أحخبار مصر التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون تم الاتفاق خلال اللقاء على قيام كل من وزيرة الهجرة ورئيسة اللجنة التنسيقية بعرض استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية يوم الاربعاء الموافق 5/10/2016 فى اجتماع مجلس الوزراء، وذلك لتحديد الاجراءات وخطط وبرامج العمل المطلوبة لتنفيذها.