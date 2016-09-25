مدير أمن الدقهلية: عناصر بحث سرية بمحيط مدارس البنات لضبط المتحرشين

أجرى اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، جولة تفقدية، اليوم الأحد لمتابعة تأمين المدارس والجامعات وانتظام الدراسة وانتشار العناصر الأمنية فى محيط المدارس بالمحافظة.

وتفقد اللواء النمر خدمات تأمين جامعة المنصورة، والتقى الدكتور محمد قناوى، رئيس الجامعة، وتفقد الخدمات الأمنية بالجامعة، كما تفقد مدارس الثانوية بنات بمنطقة المختلط، ومدرسة الشهيد محمد جمال سليم الإعدادية ومدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى الدولية، وحضر طابور الصباح وفعاليات الإذاعة المدرسية وتحية العلم، وتفقد الخدمات الأمنية وانتشار العناصر السرية والنسائية فى محيط المدارس خاصة مدارس الفتيات.

وشدد خلال جولته على ضرورة الانتظام فى تحية العلم لتعميق شعور الولاء والانتماء لدى النشء وغرس قيم المواطنة وحب الوطن.

وكشف مدير الأمن عن خطة أمنية تشمل تأمين الدراسة، خاصة فى فترة الذهاب والإياب للمدارس والدفع بعناصر بحث سرية في محيط المدارس،خاصة مدارس الفتيات والتعليم الفنى.