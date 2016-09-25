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مؤمن سليمان يطلب تقريرا عن علي فتحي لتحديد مصيره من النهائي

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مؤمن سليمان يطلب تقريرا عن علي فتحي لتحديد مصيره من النهائي مؤمن سليمان يطلب تقريرا عن علي فتحي لتحديد مصيره من النهائي

ينتظر مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك تقرير مصطفي المنيري طبيب الفريق عن حالة علي فتحي الظهير الايسر للفريق

ويرغب سليمان الوقوف علي اصابة اللاعب واخر التطورات وهل اقترب من العودة للتدريبات ام لا وخاصة ان الفريق يعاني في مركز الظهير الأيسر

ويعاني اللاعب من اصابة بالتندنيسوس في الرباط الردفي للركبة تحتاج إلى تدريبات وتقوية لفترة طويلة

مؤمن سليمان يطلب تقرير علي فتحي لتحديد مصيره من النهائي

طلب مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الزمالك من الجهاز الطبي للفريق، إعداد تقرير شامل عن حالة علي فتحي ظهير أيسر الفريق.

وغاب علي فتحي عن مباريات الزمالك أمام إنيمبا في دور المجموعات والوداد البيضاوي في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للإصابة.

وطلب مؤمن سليمان من مصطفى المنيري طبيب الفريق إعداد تقرير عن حالة علي فتحي لمعرفة، قبل تحديد مصيره من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الزمالك لملاقاة صن داونز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إقصاء الوداد بنتيجة 6 مقابل 5 في مجموع المباراتين، من انتصار برباعية في الإسكندرية، وخسارة بخمسة أهداف مقابل اثنين في المغرب.

وسيقام ذهاب المباراة النهائية من البطولة أحد أيام 14،15،16 أكتوبر المقبل في جنوب إفريقيا أمام صن داونز، ومباراة العودة تليها بأسبوع في .

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