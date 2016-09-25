حمدان بن محمد: نريد أن يمتلئ المستقبل ببطولات الشباب وإنجازاتهم وابتكاراتهم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تنطلق غدا أولى جلسات برنامج 100 موجه للشباب إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب والتي تهدف لصقل خبرات الشباب وتعزيز مهاراتهم لتمكينهم من القيام بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

ويعد إطلاق برنامج 100 موجه للشباب أولى ثمار مبادرة الحلقات الشبابية التي أفرزت عددا من المخرجات الإيجابية استنادا إلى المداخلة الملهمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التي تضمنت عدة توصيات أبرزها تأكيد سموه على ضرورة الاستعانة بالخبرات والكفاءات لتوجيه الشباب وتفعيل منصة تفاعلية ذكية للتواصل والعصف الذهني قبل عقد الحلقات الشبابية وتنظيم الحلقات في المراكز والجهات المعنية بالشباب.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بهذه المناسبة " أن التوجيه ونقل التجارب عادة مؤثرة لمسناها في الآباء المؤسسين ونرى ثمارها اليوم فقد حرصوا على نقل حكمتهم وخبرتهم التي سبقت زمانهم ولهذا نرى الإمارات كما هي عليه الآن وعلينا اليوم أن نواصل على المنهج ذاته لتكون لدينا أجيال من الأبطال في مختلف الميادين ".

وقال سموه : " إن الشباب الإماراتي قادر على تطوير مهاراته باستمرار تحقيق المراكز الأولى في كل الميادين وأن الريادة في المستقبل بيد الشباب ودور ذوي الخبرة اليوم هو إعداد جيل من الشباب يتحلى بمهارات عالية وبث روح التنافسية فيهم للالتزام بالمركز الأول" .. وأضاف سموه " أن تاريخ الإمارات مليء بالبطولات ونريد أن يمتلئ المستقبل من اليوم ببطولات الشباب وإنجازاتهم وابتكاراتهم ".

وتفتتح معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أولى جلسات 100 موجه للشباب والتي تعقد في كلية دبي للطلاب – كليات التقنية العليا تحت عنوان "التفكير الإبداعي" .

وتسلط معاليها الضوء على أبرز المحطات في تجربتها الشخصية وخبراتها في مجال الإبداع ومسيرتها المهنية التي تضمنت شغل العديد من المناصب القيادية في عدة مؤسسات حكومية وخاصة.

جدير بالذكر أن "برنامج 100 موجه للشباب" قد اختار100 شخصية من الكفاءات والخبرات المتميزة لتوجيه الشباب في مختلف المجالات مثل الابتكار والإدارة والتسويق وريادة الأعمال والتواصل والاستراتيجية والقيادة والتخطيط والاستثمار وغيرها وتطوير جوانب حيوية لديهم مثل المرونة والقدرة على التأقلم والتفاعل مع التحديات وتعزيز إمكاناتهم في البحث العلمي وإدارة المشاريع وسيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد من الجلسات واللقاءات الحوارية مع الشخصيات المختارة في عدد من إمارات الدولة.