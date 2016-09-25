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«مياه أسوان» تنفي تلوث مياه الشرب.. وتؤكد: الشائعة وراءها عناصر مخربة‎

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«مياه أسوان» تنفي تلوث مياه الشرب.. وتؤكد: الشائعة وراءها عناصر مخربة‎ «مياه أسوان» تنفي تلوث مياه الشرب.. وتؤكد: الشائعة وراءها عناصر مخربة‎

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان الأخبار التى نشرت، اليوم الأحد، على معظم مواقع التواصل الاجتماعى عن تلوث مياه الشرب بأسوان.

وقال المهندس عادل وهيب نائب رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إن الخبر عار تماما من الصحة وان مياه الشرب بأسوان أمنة وغير ملوثة.

وأضاف “وهيب” انه يتم أخذ عينات من مياه الشرب من جميع المحطات يوميا بمعرفة الشركة وعينات أخرى عن طريق مديرية الصحة وان نتائج جميع العينات التى تم اخذها تؤكد سلامة مياه الشرب وخلوها من اى ملوثات وان هذه الشائعة وراءها بعض المخربين وأصحاب الافكار المتطرفة الذين يروجون هذه الشائعات من اجل احداث بلبلة وهز ثقة المواطنين فى أجهزة الدولة وطالب وهيب المواطنين بعد الانسياق وراء هذه الشائعات او ترديدها او اعادة نشرها.

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