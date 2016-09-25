مطالب بتخصيص صالتي سفر ووصول للسائحين الروس بمطار الغردقة

كشفت مصادر بالطيران المدني، بمطار الغردقة، أن اللجنة الأمنية الروسية طلبت تمييز السائحين الروس، عن باقى السائحين الوافدين والمغادرين للمطار، عن طريق تخصيص صالتي سفر، ووصول للسائحين الروس فقط أسوة، بما سيتم بمطار القاهرة الدولي، وأنه تم إعداد تقرير بمطالب اللجنة، لرفعه للرئاسة مباشرة من خلال وزيري الطيران، والنقل والأجهزة الأمنية.

كان مطار الغردقة الدولى، قد استقبل يوم الأربعاء الماضي، وفدًا روسيًا رفيع المستوى مكونًا من 8 خبراء من وزارتي النقل والطيران الروسية، لفحص الإجراءات الأمنية المتبعة بالمطار لمدة 5 أيام.

كان وفد خبراء الأمن والنقل والطيران الروس، قد غادر الغردقة، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء زيارتهم التفقدية، لمطار الغردقة الدولي التي استمرت 5 أيام وضم أعضاء الوفد الأمني الروسي، برئاسة نائب وزير النقل الروسى و مدير الطيران المدنى الروسى و رئيس هيئة السلامة الجوية الروسية، ومن المقرر أن يقدم الوفد الروسي، تقريرًا عن أعمال زيارته للرئيس بوتين، لاتخاذ قرار بشأن عودة السياحة الروسية.