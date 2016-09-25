صور.. إلهام عبدالبديع تشارك الأطفال يوم الرسم في ساقية الصاوي

كتب – هاني صابر

حرصت الفنانة إلهام عبدالبديع، اليوم الأحد، على مشاركة الأطفال اللعب، والرسم، والاحتفال معهم بيوم الرسم الذي أُقيم بساقية عبد المنعم الصاوي بحي الزمالك.

وانتابت الأطفال حالة من السعادة لتواجدها معهم خلال المسابقة، فيما أثنى أولياء أمور الأطفال على ما قامت به “عبد البديع” مع أبناءهم من لعب وضحك.

وأعربت إلهام، عن سعادتها بمثل هذه المشاركات المجتمعية التي تُعد دور مهم لأي فنان بالوسط الفني، لأن دور الفن لا يقتصر على التمثيل ولكنه يتضمن المشاركات المجتمعية والتواجد بين الناس.

وأضافت أنها تسعى إلى عدة زيارات أخرى للأطفال سواء في الملاجئ أو دور الأيتام أو المستشفيات، لمحاولة رفع الروح المعنوية لديهم ومساندتهم فيما يمرون به.

يذكر أن إلهام عبد البديع شاركت في عدة أعمال فنية مع عدد من مشاهير الوسط الفني، ومنهم أحمد السقا بمسلسل ذهاب وعوده، تامر حسني بفيلم أهواك، وعمرو سعد بمسلسل يونس ولد فضة.