"طب الزقازيق" تنظم لقاء علميا لقسم الأشعة التداخلية

نظم قسم الأشعة (وحدة الأشعة التداخلية) لقاءً علميا لمناقشة الجديد فى علاج دوالى الخصيتين بدون جراحة تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة والدكتور أشرف صابر عميد الكلية وبحضور الدكتور إبراهيم لبدة رئيس القسم والدكتور محمد طعيمة مدير وحدة الأشعة التداخلية، والدكتور عوض بيصار والدكتورة أسامة داود والدكتورة خالد شوقى اليوم الموافق 25/9/2016 بالمركز العلمى بمستشفى الجراحة.

وتضمن اللقاء 5 جلسات علمية تم من خلالها مناقشة الجديد فى علاج دوالى الخصيتين بدون جراحة وتم عرض عدد من الحالات العملية من خلال الفيديو.