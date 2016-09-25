مجلس عمداء طارئ بجامعة المنيا بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد

عقد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، اجتماعاً طارئاً بعمداء الكليات بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وشدد خلاله على ضرورة الانتهاء من الجداول الدراسية وتعليقها للطلاب بأول يوم دراسى، وتسليم نسخة كاملة منها إدارة الجامعة.

واكد الدكتور أبو المجد على ضرورة تشكيل لجان لاستقبال الطلاب الجدد خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي، لنقل انطباع جيد لدى الطلاب الجدد القدامى عن كلياتهم، وتكليف كل كلية بإعداد وتصميم دليل للطالب، يحتوى على تعريف بالكلية والأقسام الداخلية بها، ونظام الساعات المعتمدة، وتعريف الطلاب بالقيادات الجامعية وعمداء ورؤساء الأقسام بكلياتهم، وطرق مواجهة المشكلات وحلها، وطرق التسجيل، أختيار الأقسام للطلاب المستجدين بالكليات.

وفى السياق ناقش الدكتور أبو المجد سعر الكتاب الجامعي، مشيراً إلى سرعة طباعة المذكرات وضمان وصولها للطالب الجامعى مبكراً. كما قرر المجلس تشكيل لجنة مكونة من الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعميد كلية التربية، وعميد كلية الآداب، وعميد كلية دار العلوم، وعميد كلية رياض الأطفال، وعميد كلية الهندسة ؛ لدراسة الأسعار الخاصة بالكتاب الجامعى، والتى من المقرر أن يقرها مجلس الجامعة القادم، وذلك بما يتوافق مع سعر السوق.

وفيما يتعلق بالكافتيريات الجامعية، فقد أكد الدكتور أبو المجد فى اجتماع مجلس العمداء بأن جميع الكافتيريات هى ملك للجامعة وليست ملك لكلية بعينها، وأنها تدار من قبل إدارة مركزية، وبلائحة يتم تطبيقها من قبل ادارة التوجيه المالى والاداري، و كليتى السياحة والفنادق والتربية النوعية، مشدداً على وجود رقابة داخل الكافتيريات منذ بداية العام الدراسي، مع ضرورة اختيار أفراد مؤهلين للتعامل مع الطلاب والتواصل مع الشركات الكبرى لطرح المنتجات، والتأكد من صلاحيتها وجودتها، مضيفاً أن العائد من دخل هذه الكافتيريات سيوجه بالكامل لصندوق التكافل الاجتماعى وصندوق رفع الكفاءة التعليمية.

وفى نهاية المجلس تقدم الدكتور أبو المجد بخالص أمنياته بأن يكون العام الدراسى الجديد عاماً موفقاً وسعيداً، وأن يديم الله روح الحب والتعاون بين إدارة الجامعة ومجلس العمداء، مع ضرورة تطبيق مفهوم الجودة بشكله الشامل داخل الكليات.