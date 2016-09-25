انقلاب سيارة من أعلى محور 26 يوليو وإصابة 3 أشخاص وتوقف المرور

أكد مصدر أمنى أن 3 أشخاص أصيبوا فى انقلاب سيارة من أعلى محور 26 يوليو، بالقرب من نزلة ميدان لبنان، ما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من أكتوبر و فى طريقه إلى مناطق الجيزة، وذلك بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة واصطدم بالحاجز الخرسانى، وسقطت سيارته على الرصيف أسفل المحور لتتهشم السيارة بالكامل.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من غرفة النجدة، بسقوط سيارة من أعلى محور 26 يوليو، وانتقل رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث بواسطة ونش مرورى، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى فيما تم نقل المصابين للمستشفى.