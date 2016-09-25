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355 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 1335 مدرسة بأسوان

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355 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 1335 مدرسة بأسوان 355 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 1335 مدرسة بأسوان

انتظمت اليوم الأحد،  الدراسة فى  جميع مدارس محافظة أسوان، البالغ عددها 1335 مدرسة، والتي استقبلتحوالى355   ألف طالب وطالبة.

وقال أحمد موسى وكيل وزارة  التربية والتعليم بأسوان، إن 7 مدارس جديدة بمختلف المراحل دخلت العملية التعليمية، تضم 116 فصلا بتكلفة 28 مليون جنيه، كما أنه جار العمل فى 13 مدرسة جديدة ضمن خطة العام المالى الحالى 2016/2017، تضم 136 فصلاً وبتكلفة 44 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول للتلاميذ والطلاب مع بداية الأسبوع الأول للدراسة تحقيقا لانتظام الدراسة بالمدارس

وكانت الدراسة بدأت أمس السبت في 47 مدرسة فقط بأسوان وهى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين

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