أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المحكمة تستمع للطب الشرعي في «خلية الوراق»

Google+ Print
المحكمة تستمع للطب الشرعي في «خلية الوراق» المحكمة تستمع للطب الشرعي في «خلية الوراق»

المستشار معتز خفاجى – أرشيفية

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 9 متهمين في قضية “خلية الوراق”، حسبما أفاد مراسلنا.

واستمعت المحكمة لمحمد صلاح عبد الخالق، طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي – الذي شرح جثة المجني عليه عمرو عزت عباس – والذي قال إنه تبين إصابته بـ3 طلقات نارية مفردة لم تستقر في الجثمان، فضلًا عن إصابات في منتصف يمين الظهر، ومنتصف الجانب الأيمن بالصدر وباليد اليسرى.

وأضاف عبد الخالق، أن سبب الوفاة جاء نتيجة النزيف المصاحب لإطلاق الرصاص، ما أدى لتهتك الأحشاء، وأسفر عنه وفاة المجني عليه.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ” اعتناق أفكار تكفيرية، والانضمام لجماعة محظورة، بهدف تعطيل الدستور، منع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، تكدير السلم العام، الإخلال بالأمن العام، ترويع المواطنين، القتل، والشروع فى القتل، إلى جانب حيازة الأسلحة والذخيرة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا