المحكمة تستمع للطب الشرعي في «خلية الوراق»

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 9 متهمين في قضية “خلية الوراق”، حسبما أفاد مراسلنا.

واستمعت المحكمة لمحمد صلاح عبد الخالق، طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي – الذي شرح جثة المجني عليه عمرو عزت عباس – والذي قال إنه تبين إصابته بـ3 طلقات نارية مفردة لم تستقر في الجثمان، فضلًا عن إصابات في منتصف يمين الظهر، ومنتصف الجانب الأيمن بالصدر وباليد اليسرى.

وأضاف عبد الخالق، أن سبب الوفاة جاء نتيجة النزيف المصاحب لإطلاق الرصاص، ما أدى لتهتك الأحشاء، وأسفر عنه وفاة المجني عليه.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ” اعتناق أفكار تكفيرية، والانضمام لجماعة محظورة، بهدف تعطيل الدستور، منع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، تكدير السلم العام، الإخلال بالأمن العام، ترويع المواطنين، القتل، والشروع فى القتل، إلى جانب حيازة الأسلحة والذخيرة”.