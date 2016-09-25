محافظ المنيا: استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها وحصر المطبات لدهانها بالفسفور

كلف عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم، رؤساء المراكز والمدن بترشيح نائبين بالوحدة المحلية لمتابعة القمامة والمشرعات الجاري تنفيذها مع التفرغ الكامل لذلك لسرعه الإنجاز وتنفيذ التكليفات الصادرة.

وأضاف المحافظ خلال إجتماع المجلس التنفيذي الأول له، أن حجم مشكلة القمامة كبيراً جداً ويتطلب إتباع منهجيه وأساليب مختلفة لمواجهته مؤكداً أن المحافظة ستقوم بتوفير كافة الإمكانيات لحل هذه المشكلة التي يعاني منها المواطنون في كل مكان.

ولفت المحافظ أن مشاكل الطرق تتسبب في خسائر فادحه في الأرواح علي الطرق وأن هناك خطه لحصر كافة المطبات علي مستوى مراكز المحافظة وسيتم دهانها بألوان فسفورية ووضع علامات دواره قبلها، كما سيتم تقليص أعدادها قدر الإمكان لأنها تضر بحركة المرور وسلامة السيارات.

وأعلن متابعه كافة المشاريع الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي إلي جانب ملف الاستثمار بالمحافظة واصفاً المنطقة الصناعية بأنها جيده ومرفقه ومقسمه ولكنها لا تعمل بما يناسب إمكانياتها، ووجه بإعداد إجراءات سريعة وحاسمه للبدء في استرداد أراضى الدولة المتعدي عليها وتحصيل كافة المتأخرات مع المتابعة الدقيقة والصارمة وإزالة اى حالة تعدى في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ، لافتاً إلى انه يجب تغيير المنهجية القائمة في حملات الازاله من خلال عدم الاكتفاء بالإزالة فقط بل رفع المخلفات وتنظيف المكان بالكامل وألا يتم ترك الطوب للمتعدي حتي لا يقوم بالبناء به مره أخري ، من اجل الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

شدد المحافظ علي تنظيف وإزالة كافة التعديات المحيطة بمخرات السيول استعداداً لاستقبال فصل الشتاء القادم، وحصر أراضي الأوقاف غير المستغلة والتفاوض مع الأوقاف لاستبدالها بقطع أراضي أخري بنفس قيمتها للاستفادة منها بالتنسيق مع هيئه الأبنية التعليمية.

واصدر توجيهاته لمجلس مدينة المنيا الجديدة بالإسراع في تطوير مدخل مدينة المنيا علي طريق الجيش ، كما وجه بإزالة كافة الحواجز أمام مكتبة مصر العامة وفتح الطريق أمام المواطنين لافتاً إلي قيام المحافظة بإزالة كافة الحواجز أمام مبني ديوان عام المحافظة وأنه جاري إعادة رصف الشارع الجانبي للمحافظة لفتحه أمام المواطنين.

وأضاف انه تم التواصل مع الجهات الأمنية لفتح الطريق أمام مركز شرطة مطاي ويقوم المقاول حالياً بانجاز السور وسنقوم بمعاينه الطريق لفتح حارة به للتيسير حركة المرور علي المواطنين خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ أن التواصل مع المواطنين ومتابعة موقف السلع وتوفير منافذ للسلع بأسعار مناسبة للمواطنين هي أولى أولويات الحكومة خلال القترة القادمة والتي تسعى جاهدة إلى تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية والحياتية.

وفيما يخص قطاع الصحة ، كلف المحافظ مديرية الصحة باختيار قطعة ارض بالمنيا الجديدة لدراسة بناء مستشفي عام عليها لخدمه أهالي المنيا، ونوه أن حجم المشاكل في المحافظة يعكس أن لدينا مشكله حقيقية في الاداره والتفاعل مع المواطنين قائلاً ” علينا أن نغير هذه النظرة باعتبار الإنسان هو محور هذا الكون ويجب النهوض به بما يخدم طبيعة الإنسانية التي خلقنا الله عليها.