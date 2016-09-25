أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ المنيا: استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها وحصر المطبات لدهانها بالفسفور

Google+ Print
محافظ المنيا: استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها وحصر المطبات لدهانها بالفسفور محافظ المنيا: استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها وحصر المطبات لدهانها بالفسفور

اللواء طارق نصر، محافظ المنيا (أرشيفية)

كلف عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم، رؤساء المراكز والمدن بترشيح نائبين بالوحدة المحلية لمتابعة القمامة والمشرعات الجاري تنفيذها مع التفرغ الكامل لذلك لسرعه الإنجاز وتنفيذ التكليفات الصادرة.

وأضاف المحافظ خلال إجتماع المجلس التنفيذي الأول له، أن حجم مشكلة القمامة كبيراً جداً ويتطلب إتباع منهجيه وأساليب مختلفة لمواجهته مؤكداً أن المحافظة ستقوم بتوفير كافة الإمكانيات لحل هذه المشكلة التي يعاني منها المواطنون في كل مكان.

ولفت المحافظ أن مشاكل الطرق تتسبب في خسائر فادحه في الأرواح علي الطرق وأن هناك خطه لحصر كافة المطبات علي مستوى مراكز المحافظة وسيتم دهانها بألوان فسفورية ووضع علامات دواره قبلها، كما سيتم تقليص أعدادها قدر الإمكان لأنها تضر بحركة المرور وسلامة السيارات.

وأعلن متابعه كافة المشاريع الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي إلي جانب ملف الاستثمار بالمحافظة واصفاً المنطقة الصناعية بأنها جيده ومرفقه ومقسمه ولكنها لا تعمل بما يناسب إمكانياتها، ووجه بإعداد إجراءات سريعة وحاسمه للبدء في استرداد أراضى الدولة المتعدي عليها وتحصيل كافة المتأخرات مع المتابعة الدقيقة والصارمة وإزالة اى حالة تعدى في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ، لافتاً إلى انه يجب تغيير المنهجية القائمة في حملات الازاله من خلال عدم الاكتفاء بالإزالة فقط بل رفع المخلفات وتنظيف المكان بالكامل وألا يتم ترك الطوب للمتعدي حتي لا يقوم بالبناء به مره أخري ، من اجل الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

شدد المحافظ علي تنظيف وإزالة كافة التعديات المحيطة بمخرات السيول استعداداً لاستقبال فصل الشتاء القادم، وحصر أراضي الأوقاف غير المستغلة والتفاوض مع الأوقاف لاستبدالها بقطع أراضي أخري بنفس قيمتها للاستفادة منها بالتنسيق مع هيئه الأبنية التعليمية.

واصدر توجيهاته لمجلس مدينة المنيا الجديدة بالإسراع في تطوير مدخل مدينة المنيا علي طريق الجيش ، كما وجه بإزالة كافة الحواجز أمام مكتبة العامة وفتح الطريق أمام المواطنين لافتاً إلي قيام المحافظة بإزالة كافة الحواجز أمام مبني ديوان عام المحافظة وأنه جاري إعادة رصف الشارع الجانبي للمحافظة لفتحه أمام المواطنين.

وأضاف انه تم التواصل مع الجهات الأمنية لفتح الطريق أمام مركز شرطة مطاي ويقوم المقاول حالياً بانجاز السور وسنقوم بمعاينه الطريق لفتح حارة به للتيسير حركة المرور علي المواطنين خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ أن التواصل مع المواطنين ومتابعة موقف السلع وتوفير منافذ للسلع بأسعار مناسبة للمواطنين هي أولى أولويات خلال القترة القادمة والتي تسعى جاهدة إلى تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية والحياتية.

وفيما يخص قطاع الصحة ، كلف المحافظ مديرية الصحة باختيار قطعة ارض بالمنيا الجديدة لدراسة بناء مستشفي عام عليها لخدمه أهالي المنيا، ونوه أن حجم المشاكل في المحافظة يعكس أن لدينا مشكله حقيقية في الاداره والتفاعل مع المواطنين قائلاً ” علينا أن نغير هذه النظرة باعتبار الإنسان هو محور هذا الكون ويجب النهوض به بما يخدم طبيعة الإنسانية التي خلقنا الله عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب