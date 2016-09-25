استمرار فعاليات مهرجان التمور بالوادي الجديد لليوم الثاني على التوالي

تواصل محافظه الوادى الجديد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان التمور الثالث بالمحافظة، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، وبحضور المهندسة حنان الخضري مساعد وزير التجارة والصناعة، ولفيف من أساتذة الزراعة وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، واللواء مصطفى عبد الرحيم سكرتير عام المحافظة المساعد، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وبمشاركه التربية والتعليم والأزهر وفريق الكشافة الجوية والشباب والرياضة والوحدات المحليه وهيئه تنشيط السياحة وجموع المواطنين.

وتضمن الاحتفال مرور أطفال التربية والتعليم حاملين أعلام المحافظة وجريد النخيل – مرور فرق الكشافة – مرور طلبه كليه التربيه الرياضية – تقديم عروض فنيه للفرق الشعبية ( الوادى الجديد واسيوط والمنيا ) – مرور موكب السيارات المشاركة فى المهرجان بعدد 2 سيارة لكل مركز ، وعلى هامش الاحتفال تم إقامه معرض منتجات التمور بفندق الخارجة.