رئيس جامعة المنيا يشكل لجنة لدراسة تحديد أسعار الكتب الجامعية

عقد الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، اليوم، إجتماعاً بعمداء الكليات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وشدد خلاله علي ضرورة الإنتهاء من الجداول الدراسية وتعليقها للطلاب، وتسليم نسخة كاملة منها لإدارة الجامعة.

وأعلن أبو المجد تشكيل لجان لاستقبال الطلاب الجدد خلال الأسبوع الأول، لنقل إنطباع جيد لديهم، وتكليف كل كلية بإعداد وتصميم دليل للطالب، يحتوي علي التعريف بالكلية والأقسام الداخلية، ونظام الساعات المعتمدة، والقيادات الجامعية وعمداء ورؤساء الأقسام بالكليات، وطرق مواجهة المشكلات وحلها، وطرق التسجيل وإختيار الأقسام للطلاب المستجدين.

ناقش رئيس الجامعة سعر الكتاب الجامعي، مشيراً إلي سرعة طباعة المذكرات وضمان وصولها للطالب الجامعى مبكراً، وقررتشكيل لجنة تضم الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء كليات التربية، الآداب، دار العلوم، رياض الأطفال، الهندسة؛ لدراسة الأسعار الخاصة بالكتاب الجامعى، والتي من المقرر أن يقرها مجلس الجامعة القادم، وذلك بما يتوافق مع سعر السوق.

وأشار أبو المجد، أن جميع الكافتيريات هى ملك للجامعة وليست ملك لكلية بعينها، وتدار إدارة مركزية، وبلائحة يتم تطبيقها من إدارة التوجيه المالي والإداري، وكليتي السياحة والفنادق والتربية النوعية، مشدداً علي وجود رقابة داخل الكافتيريات منذ بداية العام الدراسي، مع ضرورة أختيار أفراد مؤهلين للتعامل مع الطلاب والتواصل مع الشركات الكبري لطرح المنتجات، والتأكد من صلاحيتها وجودتها، مضيفاً أن العائد من دخل هذه الكافتيريات سيوجه بالكامل لصندوقي التكافل الإجتماعي ورفع الكفاءة التعليمية.