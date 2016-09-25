«الأموال العام» تحقق في بلاغ يتهم رئيس معهد التخطيط القومي بإهدار المال العام

تُباشر نيابة الأموال العامة، اليوم الأحد، التحقيق في بلاغ يتهم رئيس معهد التخطيط القومي، پإهدار المال العام من خلال صرف منح دولية في مشاريع دعم القدرات والبناء المؤسسي للعاملين بالمعهد القومي للتخطيط لهذا العام، حسبما أفاد مراسلنا.

وضمت التحقيقات التي تُجريها نيابة الأموال العامة في البلاغ المُقدم أسامة أبو ذكري، المحامي – وكيلًا عن عدد من الموظفين بالمعهد – والذى حمل رقم (١٠١٢ لسنة ٢٠١٦ – أموال عامة عليا)، مستندات الصرف التي تُبين جريمة إخفاء المبالغ المالية بقيمة المنحة التي أرسلت من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بقبمة ١٤ مليون جنية كود ٢٠٠٧ مشروع الدراسات والبحوث التنموية.

وأضافت التحقيقات، أن البنك الأفريقي للتنمية أرسل منحة إلى وزارة التخطيط بقيمة ١٤ مليون جنيه، وأرسلتها الوزارة إلى معهد التخطيط لإعداد بحوث ودراسات تنموية بمعهد التخطيط القومي إلا أن الآخير قام بصرف المبالغ دون مستندات صرف تؤكد ما انفق لتنفيذ الخطط من دراسات وبحوث.

كما أضافت التحقيقات أنه لا يوجد دورة مستندية أو محاسبية بالمخالفة للقانون، حتى يمكن متابعة صرف تلك المبالغ ومن تحصل عليها حيث أنها أموال عامة حدد القانون أوجه صرفها والحصول عليها سواء موظفين عموميين أو جهات عامة.