«الصحة» تستقبل خبير جراحة أورام مصري بجامعة أمريكية لإجراء ١٢ جراحة مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها اليوم الأحد، عن استقبال مركز أورام أسوان، الدكتور نادر نبيل حنا المصري الامريكي ، استاذ جراحة الاورام بجامعة ميريلاند الامريكيه ورئيس قسم جراحة الاورام بمركز الاورام بالجامعه ذاتها، والذي يعد احد افضل جراحي الاورام في الولايات المتحده الامريكيه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور نادر نبيل حنا سيقوم، غداً الإثنين، بمناظرة 60 مريض تقريباً من خلال العيادة التي تم تجهيزها وإعدادها لهذا الشأن ، حيث من المقرر أن يقوم بإجراء 12 عملية أورام الجهاز الهضمي والغدد مجاناً.

وقال إنه من المقرر أن يتم تنظيم يوماً علمياً بعد غد الثلاثاء ، يتم خلاله دعوة جميع الأطباء الذين يعملون في مجال الأورام بمحافظة أسوان ويلقي خلاله الدكتور نادر نبيل حنا عدد من المحاضرات العلمية في تخصص الأورام.

يأتي استقبال الدكتور نادر نبيل حنا في اطار مبادرة طيور الطب المهاجرة والتي تبنتها وزارتي الصحة والسكان من جهة والهجرة وشئون المصريين في الخارج من جهة اخرى، وهو يعد رابع خبير مصري عالمي تتم استضافته للعمل بالمستشفيات الحكوميه مجانا منذ انطلاق المبادرة في يوليو الماضي.

> الجدير بالذكر أن الدكتور نادر نبيل حنا تخرج من كلية الطب جامعة عين شمس عام ١٩٨٥ ثم سافر لامريكا حيث حصل على درجة الدكتوراة في جراحات الاورام.

عمل “حنا” في العديد من كبرى جامعات الولايات المتحده ومستشفياتها متدرجا في المناصب حتى اختارته اخبار امريكا العالميه كاحد افضل ١٠ جراحي الاورام بالبلاد.

> ومن المقرر ان يقضي الدكتور حنا اسبوعا كاملا في مركز اورام اسوان لمناظرة الحالات واجراء العمليات الجراحية وتدريب الاطباء على احدث التقنيات.