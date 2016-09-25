أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الضويان لـ«الرياض»: ذكرى عزيزة لمرحلة جديدة وقوية

Google+ Print
الضويان لـ«الرياض»: ذكرى عزيزة لمرحلة جديدة وقوية الضويان لـ«الرياض»: ذكرى عزيزة لمرحلة جديدة وقوية

تحدث لـ"الرياض" رجل الأعمال/ سليمان بن حمد الضويان بمناسبة اليوم الوطني حيث قال: إن مناسبة اليوم الوطني ذكرى عزيزة نستنشق فيها عبير تاريخ الوطن المضيء، ونسترجع فيه ذكريات ملحمة توحيد هذا الكيان الشامخ واليوم الوطني الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام يمثل حجر الأساس للدولة الحديثة في المملكة وبداية حقيقية لمسيرة التنمية والبناء والنهضة التي تعيشها المملكة منذ توحيدها، وحتى اليوم وستستمر بإذن الله تعالى.

كما تحدث ياسر بن سليمان الضويان بهذه المناسبة فقال: إن ذكرى اليوم الوطني تأتي كل عام وقد ارتقت البلاد مرحلة جديدة وقوية من الحضور الفعلي على الساحة العالمية خصوصا من الجانب الاقتصادي، فالمملكة والتي تعد من مجموعة الدول العشرين الأكثر نموا من الناحية الاقتصادية تحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني، وهي ذكرى التأسيس والتوحيد وبداية الانطلاقة نحو سماء المجد والرفعة والنمو.

ياسر بن سليمان الضويان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية