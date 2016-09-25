الضويان لـ«الرياض»: ذكرى عزيزة لمرحلة جديدة وقوية

تحدث لـ"الرياض" رجل الأعمال/ سليمان بن حمد الضويان بمناسبة اليوم الوطني حيث قال: إن مناسبة اليوم الوطني ذكرى عزيزة نستنشق فيها عبير تاريخ الوطن المضيء، ونسترجع فيه ذكريات ملحمة توحيد هذا الكيان الشامخ واليوم الوطني الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام يمثل حجر الأساس للدولة الحديثة في المملكة وبداية حقيقية لمسيرة التنمية والبناء والنهضة التي تعيشها المملكة منذ توحيدها، وحتى اليوم وستستمر بإذن الله تعالى.

كما تحدث ياسر بن سليمان الضويان بهذه المناسبة فقال: إن ذكرى اليوم الوطني تأتي كل عام وقد ارتقت البلاد مرحلة جديدة وقوية من الحضور الفعلي على الساحة العالمية خصوصا من الجانب الاقتصادي، فالمملكة والتي تعد من مجموعة الدول العشرين الأكثر نموا من الناحية الاقتصادية تحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني، وهي ذكرى التأسيس والتوحيد وبداية الانطلاقة نحو سماء المجد والرفعة والنمو.

ياسر بن سليمان الضويان