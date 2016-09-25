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أسباب تجعلك تتخلين عن الشعر الطويل

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الأحد 25-09-2016 18:15

يمكن للشعر الطويل أن يمنحك قدراً كبيراً جداً من الأنوثة الطاغية والجمال الأخاذ، بالإضافة إلى التنوع الكبير في التسريحات التي تلائمه، ولكن الكثيرات منا لا يفضّلنه ويتجنّبنه دائماً، فما السبب وراء هذا الأمر؟
إليك سيدتي بعض أسباب تجنب الكثيرات منا الشعر الطويل:

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1.العناية بالشعر الطويل: يحتاج الشعر الطويل إلى عناية مضاعفة تبدأ من اختيار الشامبو، إذ يجب عليك اختيار شامبو مناسب لحماية شعرك من التكسر والتقصف، كما أن الشامبو ليس المنتج الوحيد الذي تحتاجينه، فالبلسم أيضاً من المستحضرات الضرورية، وكذلك القيام ببعض الأقنعة المغذية لشعرك لحمايته من التقصف حتى يظهر بصورة لائقة ورائعة باستمرار، لذلك قد يكون هذا الأمر مرهقاً جداً ومكلفاً أيضاً.
2.أثناء النوم: دائماً، نحتاج إلى النوم بشكل سريع ومريح لنحصل على ليلة هادئة ، ولكن النساء ذوات الشعر الطويل قد يجدن صعوبة أثناء النوم نتيجة وجود الشعر خلف الرأس، وخصوصاً إذا كنت تفضلين النوم على ظهرك.
3.الطقس الحار: في الأيام الحارة والمشمسة، تفضل الكثيرات منا التخلص من شعرهن الطويل حتى يتخلصن من كابوس العرق والرطوبة، فهذه المشاكل ستجعل شعرك فوضوياً وجافاً، كما أنك ستحتاجين إلى غسله يومياً للتخلص من الرطوبة الزائدة به، وهذا الأمر قد يضره بالتأكيد.
4.كثرة التشابك: الشعر الطويل هو من أكثر أنواع الشعر تشابكاً، لذا عليك تصفيفه باستمرار للتقليل من التشابك والحصول على شعر أكثر سلاسة.
5.تساقط الشعر: إذا لم تغذي شعرك الطويل جيداً من الداخل والخارج، ستجدينه يتساقط باستمرار، وإذا كنت تعانين من تساقط مبالغ به في شعرك، فعليك زياره الطبيب والحصول على بعض الفيتامينات لتغذية شعرك من الداخل والخارج.

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سيدتي