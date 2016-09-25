مكياج يخفي الرؤوس السوداء وهالات العينين

تطورت تقنيات وتركيبات مستحضرات التجميل إلى درجة أنها قادرة على إخفاء كل عيوب البشرة من الرؤوس السوداء إلى الدوائر حول العينين، البثور والتجاعيد. لكن الاستخدام الخاطئ يمكن أن يبرز مشاكل الوجه بدل من أن يخفيها. إليك في هذا الموضوع الطريقة الصحيحة لاستخدام المكياج الذي يخلصك من كل مشاكل البشرة، لا سيما الرؤوس السوداء.



المكياج المناسب لإخفاء الحبوب:

أولاً، عليك تطهير وجهك، اغسليه جيداً بالماء البارد ثم ضعي المطهر باستخدام القطن مع التركيز على المنطقة المضطربة.

ثانياً، استخدمي الكونسيلر المقاوم للماء. ابحثي عن الظل الذي يطابق لون بشرتك، ضعي قليلاً منه على يدك، ثم استخدمي فرشاة الكحل المدببة وطبقيه على أماكن الحبوب. امزجي المنتج على وجهك بواسطة أصابعك.

إخفاء الرؤوس السوداء بالمكياج:

تماماً مثل البثور، العناية بالبشرة يجب أن تكون الخطوة الأولى في تغطية الرؤوس السوداء. ثم اختاري الكونسيلر الذهبي / الأصفر، طبقيه أولاً على وجهك. ثم،ربتي الكونسيلر بلطف على المناطق المظلمة وعلى الرؤوس السوداء.

البقع الداكنة تختفي بالكونسيلر المناسب:

لتعزيز الإشراق والحد من التصبغ والبقع الداكنة، يجب البدء بالعمل على إشراق زيوت الوجه. وأفضل منتج هو ذلك الذي يحتوي على فيتامين C. ضعي قطرتين على راحة يدك، افركي يديك معاً، ثم اضغطي على الزيوت المتواجدة في الجلد، الأمر الذي يدفع بالبقع الداكنة إلى الاختفاء.

إخفاء الهالات السوداء بالمكياج:

عند محاولة إخفاء تلك الدوائر تحت العين، ينصح بالبدء باستخدام مصحح Highlighter. ضعي القليل منه تحت عينيك، وامزجي المنتج باستخدام البنصر. بعد ذلك، أضيفي القليل من الكونسيلر، بنفس الطريقة التي طبقت بها المصحح. عند الانتهاء، ضعي القليل من البودرة الحرة لضمان إشراقة العينين.