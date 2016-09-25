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بالصور.. غرق كورنيش النيل بأسوان لليوم الثاني بسبب كسر خط المياه الرئيسي

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غرق كورنيش النيل بأسوان لليوم الثاني بسبب كسر خط المياه الرئيسي

غرق كورنيش النيل بأسوان لليوم الثاني بسبب كسر خط المياه الرئيسي

لليوم الثانى على التوالى، أدى كسر خط مياه الشرب الرئيسى بشارع كورنيش النيل بمدينة أسوان إلى غرق شارع الكورنيش وتعطل حركة المواصلات وقطع مياه الشرب على المنطقة المحيطة بالكسر.

وقال المهندس عادل وهيب نائب رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إنه تم امس اصلاح الكسر وشفط المياه من الشارع ولكن بسبب قدم خط المياه تجدد الكسر صباح اليوم مرة ثانية وعلى الفور توجهت فرق الصيانة لاصلاح الكسر كما توجهت عربيات الكسح لشفط المياه وانه سوف يتم اعادة ضخ المياه بعد إصلاح الكسر.

غرق كورنيش النيل بأسوان لليوم الثاني بسبب كسر خط المياه الرئيسي

غرق كورنيش النيل بأسوان لليوم الثاني بسبب كسر خط المياه الرئيسي

غرق كورنيش النيل بأسوان لليوم الثاني بسبب كسر خط المياه الرئيسي

غرق كورنيش النيل بأسوان لليوم الثاني بسبب كسر خط المياه الرئيسي

 

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