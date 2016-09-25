مرتضى يستأذن كوبر عدم سفر لاعبي الزمالك للكونجو

استأذن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر في عدم سفر لاعبي فريقه للكونجو رفقة بعثة منتخب مصر.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الكونجو يوم 9 أكتوبر المقبل في أولى مباريات الفريق بتصفيات كأس العالم 2018.

وتضم قائمة منتخب مصر للكونجو، 4 لاعبين من الزمالك. (تعرف على القائمة كاملة)

وقال مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع قناة "العاصمة 2": "الزمالك مثل المنتخب، كلاهما يمثلان مصر، ولذلك أدعو كوبر بعدم ضم لاعبي الزمالك في المباراة المقبلة".

وأضاف "كيف سنتعامل مع الوضع إن تعرض أحد لاعبي فريقي لإصابة مع منتخب مصر وغاب عن مباراة صن داونز؟".

مرتضى أتبع "أندية كثيرة في الدوري المصري تملك لاعبين ممتازين أمثال المصري والاتحاد السكندري وإنبي، فلماذا لا يضمهم ويترك لاعبينا في تلك المباراة؟".

ويلتقي الزمالك مع ميمولودي صن داونز الجنوب إفريقي يوم 14 أكتوبر المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما ستقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.