الشناوي يرد على ' اتهامات التراخي ' ويكشف عن حافز إضافي في النهائي

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك عقب تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال إفريقيا رغم الخسارة من الوداد في مباراة الإياب 5-2 بعد الفوز ذهابا 4-0.

ويقابل الزمالك صن داونز في نهائي البطولة في شهر أكتوبر المقبل.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية: "التركيز غاب عننا أمام الوداد ولكننا سجلنا هدفين، هدف الوداد المبكر فتح المباراة".

وأضاف "لا أحد سيتذكر النتيجة عندما نفوز بالبطولة، العام الماضي اقتربنا من فعل أمر مشابه مع النجم الساحلي ولكننا خسرنا والآن لا أحد يتذكر هذا الأمر".

اتهامات التراخي

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد تحدث عن رباعي " تحت المستوى" بعد خسارة الوداد، منهم الشناوي. (طالع التفاصيل)

لم يسم الشناوي مرتضى، ولكنه قال "لو أحد قال إننا نتراخى هذا غير صحيح. كنا تحت ضغوط".

وأضاف في تصريحات لقناة OnSport: "أتمنى أن تكون التصريحات في صف اللاعبين. أنا وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق وطارق حامد كنا من نجوم الفترة الماضية".

وشدد "لن أقبل أن يقول أحد عني إني متراخي".

حافز إضافي في النهائي

وعن مواجهة صن داونز الذي فاز على الزمالك ذهابا إيابا في دور المجموعات قال الشناوي "لا شك أن الثأر من المنافس سيكون حافزا إضافيا في النهائي".

وأتم "نريد تحقيق نتيجة إيجابية هناك. ونحسم الأمر في مصر بعد ذلك".