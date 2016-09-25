دييجو ألفيش يدخل تاريخ الدوري الإسباني على حساب أسطورة برشلونة

كسر دييجو ألفيش الحارس البرازيلي لفالنسيا، الرقم القياسي لأكثر الحراس تصديا لركلات الترجيح في تاريخ الدوري الإسباني.

وتصدى ألفيش ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام ليجانيس، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأصبحت تلك الركلة هي الـ 17 التي يتصدى لها حارس الخفافيش بالدوري الإسباني، متفوقا على رقم أندوني زوبيزاريتا الحارس التاريخي لبرشلونة والذي تصدى في مسيرته لـ 16 ركلة جزاء.

وحقق فالنسيا الفوز على ليجانيس بهدفين مقابل هدف، ليحقق الانتصار الثاني له هذا الموسم في الدوري بعد 4 هزائم متتالية في بداية الموسم.