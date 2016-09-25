تقرير – ليستر يطلب شنايدرلين من يونايتد كجزء من صفقة درينكوتر

يرغب ليستر سيتي في الحصول على خدمات مورجان شنايدرلين لاعب وسط مانشستر يونايتد إن أراد الأخير الحصول على خدمات دانييل درينكوتر لاعب وسط الثعالب.

حسب تقرير نشرته صحيفة "صنداي بيبول" فإن ليستر يرغب في ضمان الحصول على بديل في حالة رحيل درينكوتر بالإضافة لمبلغ من المال.

وكان درينكوتر أحد لاعبي مانشستر يونايتد منذ 2008 وحتى 2012 وأعير لأكثر من فريق دون أن يشارك مع الشياطين الحمر، قبل أن ينضم إلى ليستر بمبلغ يقدر بـ900 ألف يورو.

وكان صاحب الـ26 عاما قد جدد تعاقده مع ليستر سيتي لمدة خمسة مواسم خلال الصيف الجاري.

وشارك درينكوتر خلال المسوم الجاري في 8 مباريات بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

في حين أن مورجان شنايدرلين قد خرج من حسابات مدربه حسب تقرير الصحيفة الإنجليزية، ولم يشارك سوى في 4 مباريات في كل المسابقات ولم يبدأ سوى مباراتين منهما.