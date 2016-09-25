تقرير – وست هام يفكر في ضم فابريجاس

يرغب وست هام يونايتد في ضم سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي، وسيعرض على اللاعب الإسباني ضمه خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما ورد بتقرير نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن وست هام سيعرض على فابريجاس ضمه في حالة فشله في اللعب كأساسي مع تشيلسي تحت ولاية أنتونيو كونتي مدربه.

وشارك فابريجاس خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات مع الزرق سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

وكان صاحب الـ29 عاما قد ارتبط بالرحيل عن تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى ريال مدريد حسب تقارير صحفية.

ويواجه تشيلسي نظيره هال سيتي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.