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"طرق دبي" تطرح أرقاماً مميزة أكتوبر المقبل

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"طرق دبي" تطرح أرقاماً مميزة أكتوبر المقبل "طرق دبي" تطرح أرقاماً مميزة أكتوبر المقبل

تُطلق هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في سابقة في عالم مزادات أرقام لوحات المركبات ولأول مرة، رقماً أحادياً "D 5" خلال مزادها العلني المقبل رقم "92"، الذي سيقام يوم السبت 8 أكتوبر المقبل، في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، ما يؤكد على ريادتها في تعزيز المبادرات الفريدة والمميزة، حيث تُسهم هذه الخطوة المهمة في نشر ثقافة التميّز ودعم جهود الهيئة في إسعاد الجمهور،  وسيتم طرح 80 رقماً مميزاً للوحات المركبات منها الفئات الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية. على أن يتم فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة يوم الأحد 2 من الشهر ذاته ويستمر لمدة أسبوع.

وأوضح أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أنه سيكون لهذا المزاد صدى كبيرا ومميزا عن المزادات السابقة متوقعاً أن يجذب جمهوراً كبيراً ممن يقدرون الفرادة والتميّز مؤكداً على أن طرح رقم أحادي في المزاد سيكون محط اهتمام الكثيرين وسيُسهم في تحقيق التنافس الإيجابي الفعّال بين راغبي اقتناء لوحات الأرقام الخاصة، فضلاً عن أن المزاد سيتضمن أرقاماً أخرى مميزة ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية من مختلف الفئات.

وأضاف، إنه سُيطرح خلال المزاد العلني المقبل 80 رقماً وأبرزها الأرقام الثنائية 77-Q، و27-P، في حين سيتم طرح أرقام ثلاثية مميزة أبرزها 111-O، وكذلك أرقام رباعية وخماسية مميزة ، كما يتضمن المزاد على باقة واحدة فقط.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، أنه بإمكان الراغبين في المشاركة بالمزاد، التسجيل في كل من مراكز خدمة المتعاملين في أم الرمول، وديرة، ، والبرشاء، كما يمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو عن طريق تطبيق السائقون والمركبات.

يذكر أن باب التسجيل للمزاد سيظل مفتوحاً حتى يوم المزاد العلني الذي سيبدأ الساعة 4:30 عصراً.

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