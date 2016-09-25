أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التعليم العالى يبحث مع مسئول صينى إنشاء جامعة صينية بالعاصمة الإدارية

Google+ Print
وزير التعليم العالى يبحث مع مسئول صينى إنشاء جامعة صينية بالعاصمة الإدارية وزير التعليم العالى يبحث مع مسئول صينى إنشاء جامعة صينية بالعاصمة الإدارية

>كتب وائل ربيعى

يلتقى دكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح غد الاثنين بـ" دو يوى بوه" النائب الأول لوزير التربية والتعليم الصينى، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة، وذلك بمقر الوزار فى إطار دعم العلاقات بين والصين.

وقال الوزير فى بيان صحفى اليوم الأحد أنه سيناقش مع الجانب الصينى الخطوات التنفيذية لإنشاء جامعة صينية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم كافة التخصصات المتميزة بالصين، وكذلك بحث إنشاء كلية تكنولوجية تكون نموذج للتجربة الصينية الرائدة في المجال التكنولوجي لتفعيل ريادة الأعمال بمصر، وإنشاء جامعة مصرية بالصين بمشاركة عدد من الجامعات المصرية في التخصصات المختلفة.

وأضاف الشيحى أنه سيتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل البروتوكولات التى وقعها سيادته خلال زيارته الأخيرة للصين فى أغسطس الماضى، والتى جاءت فى إطار تفعيل بروتوكولات التعاون التى وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الصينى فى زيارته الأخيرة للصين.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب