وزير التعليم العالى يبحث مع مسئول صينى إنشاء جامعة صينية بالعاصمة الإدارية

يلتقى دكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح غد الاثنين بـ" دو يوى بوه" النائب الأول لوزير التربية والتعليم الصينى، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة، وذلك بمقر الوزار فى إطار دعم العلاقات بين مصر والصين.

وقال الوزير فى بيان صحفى اليوم الأحد أنه سيناقش مع الجانب الصينى الخطوات التنفيذية لإنشاء جامعة صينية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم كافة التخصصات المتميزة بالصين، وكذلك بحث إنشاء كلية تكنولوجية تكون نموذج للتجربة الصينية الرائدة في المجال التكنولوجي لتفعيل ريادة الأعمال بمصر، وإنشاء جامعة مصرية بالصين بمشاركة عدد من الجامعات المصرية في التخصصات المختلفة.

وأضاف الشيحى أنه سيتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل البروتوكولات التى وقعها سيادته خلال زيارته الأخيرة للصين فى أغسطس الماضى، والتى جاءت فى إطار تفعيل بروتوكولات التعاون التى وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الصينى فى زيارته الأخيرة للصين.