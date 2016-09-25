إخلاء 4 مدارس بعد تبادل إطلاق نار بين عائلتين ومصرع شخص فى سوهاج

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج منذ قليل، 4 مدارس بناحية قرية أولاد عليو دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، عقب تجدد الاشتباكات بين عائلتى العلالسه والشوافع، على إثر خصومة ثأرية بين العائلتين، عقب أن طال الرصاص جدران المدارس وحدوث حالة من الذعر بين التلاميذ.

كان اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بتجدد خصومة ثأرية بين عائلتى "الشوافع والعلالسة"، ونتج عن الاشتباكات مقتل جبريل.ث.ج، 80 عاما ينتمى للعائلة الثانية، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسد، وتم نقل الجثة لمستشفى البلينا المركزى، وانتقلت الأجهزة الأمنية حيث جرى إخلاء مدارس أولاد على الابتدائية، وحسن عصمت الإعدادية، ومجمع مدارس أولاد عليو، ومدرسة أولاد عليو الثانوية، بعد أن طال الرصاص جدران المدارس وتم تأمين وصول التلاميذ لمنازلهم.

وعلى جانب آخر انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام، على رأس مجموعات قتالية، وتم الفصل بين الطرفين.