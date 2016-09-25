تحديد موقع مركب رشيد الغارق وتركيب قوائم معدنية لانتشاله من قاع البحر

أكد وهدان السيد، المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة، أن البارجة التى تم الدفع بها صباح اليوم، الأحد، والتابعة لشركة رشيد للبترول وصلت إلى موقع المركب الغارق بمياه البحر المتوسط، وتم تحديده، وجارى الآن تركيب قوائم معدنية له استعدادا لانتشاله من قاع البحر.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ربان البارجة التى تستعد لانتشال المركب الغارق، أكد خلاله الأخير أنه لا صحة تماما لما يتم ترويجه من شائعات بخصوص توقف عمليات البحث، وأن العمل جارى على قدم وساق من أجل انتشال المركب ولا توجد أية معوقات.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على وصول مركب عملاق تابع لشركة رشيد للبترول إلى موقع غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد، للمساعدة فى انتشال جثث باقى ضحايا مركب رشيد.

وأضاف محافظ البحيرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القطعة البحرية (بارجة) عليها ونش (رافعة) يستطيع رفع 100 طن و10 غطاسين.



>والجدير بالذكر أن المركب الغارق يزن حوالى 80 طنا.

وأوضح سلطان أن (البارجة) تحركت بناء على استجابة من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بعد تقدمه بهذا المقترح.