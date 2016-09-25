الحكومة: إنهاء كراسات شروط مجموعة أصول غير مستغلة بالدولة خلال أسبوع

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الأحد، للجنة اصول الدولة غير المستغلة، بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والتنمية المحلية، والعدل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالإسراع فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، وفق الخطة الموضوعة وعمليات الحصر التى اجرتها الامانة الفنية للجنة، وذلك بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن منها.

وأصدر رئيس الوزراء قرارا بالانتهاء من اعداد كراسات الشروط لمجموعة اصول غير مستغلة سبق وان وافقت اللجنة على تحديدها لتعظيم الاستفادة منها، على يتم الطرح وفق الإجراءات القانونية، ومن بين تلك الاصول مبنى المجمع الثقافى (دار أوبرا بورسعيد)، وكازينو الساحل ببورسعيد، والقرية الكونية والمدينة الاستكشافية، وأرض السرايا بالإسكندرية، إلى جانب ثلاث أصول بمحافظة قنا (مساحة ارض فضاء 5.5 فدان – قاعة النيل للمؤتمرات - مركز الصيانة النموذجي)، بالإضافة إلى محلات الممشى السياحى الجديد بالأقصر، و42 محلاً آخر بمنطقة محلات معبد الكرنك، ومركز المنيا للمؤتمرات والاحتفالات، هذا إلى جانب عدد من قطع الأراضى المميزة بالقاهرة والإسكندرية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تفويض الأمانة الفنية للجنة الوزارية لحصر أصول الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعمليات الطرح وإعداد كراسات الشروط الانتهاء منها خلال أسبوع، لعرضها على اجتماع اللجنة بداية شهر أكتوبر المقبل، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة.

وقد وافقت اللجنة على ما تم عرضه بشأن استغلال قرية المرجان ببور فؤاد، والمقامة على مساحة 59 ألف م2، تضم 294 شاليهاً بمساحات مختلفة و14 فيلا، و24 محل تجارى، على أن تنعقد لجنة البت خلال الأسبوع المقبل للنظر فى أفضل عرض مقدم.