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تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يخسر 1.5 مليار جنيه

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تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يخسر 1.5 مليار جنيه تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يخسر 1.5 مليار جنيه

> كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، مع بداية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

 

وخسر رأس المال السوقى خلال جلسة تداول اليوم 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 405,711 مليار جنيه.

 

وتراجع مؤشر إيجى إكس 30" بنسبة 0.12%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.13%، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49%، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.3%.

 


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