وكيل وزارة الصحة بالأقصر ينفي قيام أي حملات للتطعيم ضد الحصبة

نفى دكتورأسامة دسوقي، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، قيام أي حملات للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني أو أى تطعيمات آخرى خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تساؤل العديد من أهالي الأقصر، حول ما تداوله البعض عن بدء حملة للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في بيان له اليوم الأحد، أن خطة تطوير وإنشاء مستشفيات الأقصر، تسير وفقًا للمخطط الزمنى المحدد لكل منها كالتالى :-”مستشفى الأقصر العام ( مستشفى جامعى ) والتى يقوم بتنفيذ الأعمال بها جهاز الخدمة الوطنية، للقوات المسلحة بتكلفة 110 مليون جنيهًا، وأيضاً مستشفى البياضية بتكلفة 119 مليون جنيهاً، من المقرر إنهاء الأعمال بهما وتسليمهما نهاية ديسمبر المقبل”.

وأضاف، بالنسبة للمشروعات التى تنفذها إدارة المشروعات الكبرى، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة مستشفى أرمنت الجديدة، ( مستشفى تعليمى ) بتكلفة 140 مليون جنيهاً، تم الأنتهاء من الأعمال بنسبة 95%، على أن تسلم نهاية أكتوبر المقبل، ومستشفى أسنا الجديدة بتكلفة 140 مليون جنيهًا، على أن تسلم للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة فى مارس المقبل، كما تبرعت الأورمان بمبلغ 4 ونصف مليون جنيهًا، لتطويرمستشفى أسنا القديمة، وأخيرًا جارى العمل بمستشفى العديسات القروى، التى تم أحلاله وتجديده بتكلفة 95 مليون جنيهًا، ليسلم مارس المقبل.

وأكد دسوقي أنه وفقًا لتوجيهات محمد بدر، محافظ الأقصر، بسبب تعدد شكاوي المواطنين، لقلة الأطباء تم مخاطبة وزارة الصحة، للتعاقد مع أطباء فى تخصصات الجراحة العامة، والعظام والتخدير والعناية المركزة ، لتوزيعهم على مستشفيات أسنا وأرمنت والقرنة، نظراً للحاجة الملحة لهذه التخصصات.