الاستعدادات الأخيرة بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة قبل بدء التشغيل التجريبي

نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد رئيس زيارة تفقدية لمحرري شؤون الطيران بمبنى الركاب رقم 2 الجديد بمطار القاهرة الدولي للتعرف على مداخل ومخارج، ومكونات مبنى الركاب رقم 2 الجديد بمطار القاهرة الدولى قبل بدء التشغيل التجريبى للمبنى.

وكان شريف فتحي وزير الطيران المدني قد أعلن في عن بدء التشغيل التجريبي لمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة الدولي الأربعاء المقبل ، وذلك بعد انتهاء جميع الأعمال الإنشائية للمبنى الجديد وتجهيز معظم منطقة الخدمات الترفيهية والتجارية للركاب من أسواق حرة ومطاعم وغيرها، واستعداد المبنى لاستقبال الرحلات.

ومن المقرر أن يبدأ الانتقال التدريجي لشركات الطيران العاملة في مبنى الركاب رقم ١ للعمل من المبنى الجديد رقم ٢ اعتبارًا من الأربعاء ٢٨ سبتمبر الجاري ببدء تشغيل واستقبال رحلات شركتي طيران الجزيرة والخطوط الجوية الكويتية يتبعها باقي رحلات شركات الطيران الأخرى والتي قد يصل عددها إلى أكثر من 15 شركة طيران.

وأشار وزير الطيران إلى أهمية المبنى في خدمة حركة السفر والطيران حيث يعمل مبنى الركاب رقم 2 على زيادة الطاقة الاستيعابية بمقدار 7.5 مليون راكب ليرفع الطاقة الاستيعابية الكلية لمطار القاهرة الدولي لما يزيد عن 30 مليون راكب سنويا وبقيمة استثمارية 3.4 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم عمل ربط لنظم نقل الحقائب بين مبنيي الركاب رقم 2 ورقم 3 وكذلك رفع كفاءة نظم نقل الحقائب بمبنى الركاب رقم 3 ليواكب التحسينات المطبقة بمبنى الركاب الجديد رقم 2. وتبلغ عدد كباري التحميل في المبنى الجديد 28 كوبري تحميل وعدد كاونترات الجوازات 78 كاونترا كما يحتوي المبنى على 11 غرفة فندقية داخل الدائرة الجمركية مجهزة على أعلى مستوى يستخدمها الركاب العابرون دون الحاجة للحصول على تأشيرات دخول لمصر.