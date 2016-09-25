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الصحة : ارتفاع عدد ضحايا «مركب رشيد» إلى 168 حالة وفاة

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الصحة : ارتفاع عدد ضحايا «مركب رشيد» إلى 168 حالة وفاة الصحة : ارتفاع عدد ضحايا «مركب رشيد» إلى 168 حالة وفاة


> أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم عن ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بساحل مدينة رشيد أمام برج رشيد بمحافظة البحيرة الى 168 حالة وفاة و 6 اصابات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة الى انه تم نقل حالات الاصابة الى مستشفى رشيد المركزي فيما تم نقل الوفيات الى مشرحة مستشفيات كفر الدوار و المحمودية وابوحمص و دمنهور التعليمي ورشيد وادكو والشاملة بكفر الدوار وايتاي البارود و الرحمانية وكوم حمادة بمحافظة البحيرة و مطوبس فوه وبلطيم وبيلا ودسوق بمحافظة كفر الشيخ و صدر المعمورة وابو قير المركزي بمحافظة الاسكندرية و جمصة العام بمحافظة دمياط من خلال 39 سيارة إسعاف .

وفي سياق اخر قام الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أمس بزيارة لمستشفى رشيد العام بمحافظة البحيرة لمتابعة سير الخدمات الصحية بالمستشفى ، ولتفقد الوضع الراهن وجاهزية المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمات الطبية الاولية للمصابين، بالأضافة الى تفقد جاهزية مشارح المستشفيات ، لاستقبال جثامين الضحايا في هذا الحادث الاليم والتأكد من سرعة استخراج شهادات الوفاة تسهيلاً لذوى الضحايا.

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