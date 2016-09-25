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نسرين طافش تألقت 10 مرات بفساتين السهرة!

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الأحد 25-09-2016 14:41

لقد أصبحت اليوم نسرين طافش واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي، بعد أن ازداد اهتمامها بالموضة في السنوات الأخيرة، فأصبحت تهتمّ بإطلالاتها وبمظهرها الخارجيّ بشكل أكبر، لاسيّما بفساتين السهرة على السجادة الحمراء. واليوم، جمعنا أبرز الصور التي تألقت بها نسرين طافش مؤخراً.

بالصور: جويل مردينيان وابنتها نسخة طبق الأصل في الموضة!

ما الذي يُميّز أناقة نسرين طافش في فساتين السهرة؟

لعلّ أكثر ما يميّز أناقة نسرين طافش بـ فساتين السهرة هي أنها تعشق عنصر المفاجأة، وتتبنّى دائماً إطلالات مميزة وغير متوقّعة، إذ نشاهدها أحياناً في فستان ناعم ذي تصميم عصريّ، وأحياناً أُخرى تختار فستاناً فاخراً مستوحى من فساتين الأميرات، وأحياناً تفضّل اختيار التصميمات الشرقية التقليدية في الفقطان أو العباية الفاخرة.

أجمل إطلالات نسرين طافش في فساتين السهرة

من أجمل اللحظات التي شاهدنا فيها نسرين طافش على السجادة الحمراء بـفساتين السهرة مؤخراً هي حين اختارت فستاناً أبيض مزيّناً بالورود الملوّنة، وهو من تصميم صديقتها مصمّمة الأزياء "منال عجاج"، كما أحببنا سابقاً إطلالتها بفستان أسود اختارته من قماش الترتر الناعم؛ وكذلك فإنّ الإطلالات بالقفطان تلائمها كثيراً.

شاهدي معنا أجمل وأبرز إطلالات نسرين طافش بفساتين السهرة، واختاري منها الإطلالة المفضّلة بالنسبة إليك.

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سيدتي