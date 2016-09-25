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الجيش السوري يدمر أوكارا وآليات للتنظيمات المسلحة بدرعا

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الجيش السوري يدمر أوكارا وآليات للتنظيمات المسلحة بدرعا الجيش السوري يدمر أوكارا وآليات للتنظيمات المسلحة بدرعا

الجيش السوري – أرشيفية

دمرت وحدات من الجيش السوري اليوم الأحد أوكارا وآليات وتجمعات للتنظيمات المسلحة في منطقة درعا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري قوله “إن وحدة من الجيش السوري قضت في عمليات نوعية على مجموعة مسلحة كانت تقوم بأعمال الرصد والاستطلاع جنوب ساحة بصرى، ودمرت تجمعات وآليات لمسلحين في ساحة الطلايبة وجنوب غرب التقاطع الرباعي بحي درعا المحطة”.

وأضاف أن وحدة أخرى من الجيش وجهت ضربات مركزة على وكرين يتحصن فيهما مسلحين في حي الكرك بمنطقة درعا البلد ما أسفر عن تدميرهما.

وفي سيق متصل، بث ناشطون سوريون شريط يظهر الهجوم الانتحاري، الذي أودى بحياة 13 شخصا، بينهم وزير الإدارة المحلية في المعارضة المؤقتة يعقوب العمار، وذلك إثر تفجير انتحاري بمدينة “إنخل” التابعة لريف درعا.

يذكر أن عددا من القادة العسكريين قد قضوا في التفجير الانتحاري، الذي استهدف اجتماع المعارضة في “إنخل”، فضلا عن سقوط 45 جريحا جراء التفجير.

أ ش أ

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