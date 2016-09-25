أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل إعادة محاكمة متهمي «نايل سيتي» إلي يناير المقبل

Google+ Print
تأجيل إعادة محاكمة متهمي «نايل سيتي» إلي يناير المقبل تأجيل إعادة محاكمة متهمي «نايل سيتي» إلي يناير المقبل

من أحداث النايل سيتي – أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار حسني الضبع، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية “نايل سيتى” إلى اليوم الثاني من دور انعقاد الدائرة في شهر يناير، لحين الفصل في الطعن أمام محكمة النقض، حسبما أفاد مراسلنا.

والمتهمون السابق الحكم عليهم في القضية – غيابيًا – هم:” عربي سيد، محمد صلاح مبروك، ومحمد أنور رمضان”، ولم تفصل محكمة النقض حتى الآن في طعون 22 متهمًا في قضية أحداث عنف “أبراج نايل سيتي” على الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014، عاقبت فيه اثنين بالسجن المؤبد، و10 سنوات لـ7 متهمين، وحبس 22 متهمًا 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين؛ لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف، بلطجة، حيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، وفرض إتاوات على إداراتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين “ارتكاب أعمال عنف، بلطجة، حيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى، لإتلاف المال العام والخاص، التجمهر، إثارة الشغب، والحرق العمدي، والشروع في السرقة بالإكراه”.

وأسفرت الأحداث التي وقعت في شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا