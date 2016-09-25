تأجيل إعادة محاكمة متهمي «نايل سيتي» إلي يناير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار حسني الضبع، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية “نايل سيتى” إلى اليوم الثاني من دور انعقاد الدائرة في شهر يناير، لحين الفصل في الطعن أمام محكمة النقض، حسبما أفاد مراسلنا.

والمتهمون السابق الحكم عليهم في القضية – غيابيًا – هم:” عربي سيد، محمد صلاح مبروك، ومحمد أنور رمضان”، ولم تفصل محكمة النقض حتى الآن في طعون 22 متهمًا في قضية أحداث عنف “أبراج نايل سيتي” على الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014، عاقبت فيه اثنين بالسجن المؤبد، و10 سنوات لـ7 متهمين، وحبس 22 متهمًا 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين؛ لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف، بلطجة، حيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، وفرض إتاوات على إداراتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين “ارتكاب أعمال عنف، بلطجة، حيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى، لإتلاف المال العام والخاص، التجمهر، إثارة الشغب، والحرق العمدي، والشروع في السرقة بالإكراه”.

وأسفرت الأحداث التي وقعت في شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة.