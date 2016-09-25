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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسوان

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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسوان إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسوان

ارشيفية

وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين فى مركز أدفو بمحافظة أسوان، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص ، وتم نقلهم إلى مستشفى أدفو العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن أسوان، اللواء مجدى موسى، إخطارًا من مأمور مركز أدفو، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجز قبلي دائرة المركز، بسبب النزاع حول قطعة أرض، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أدفو العام، لتلقى العلاج اللازم، وكثفت قوات الأمن تواجدها بالمنطقة، تحسباً لتجدد الأشتباكات.

كلف اللواء مجدى موسى،  إدارة البحث الجنائي، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وضبط المتسببين فيها، وتحررالمحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

 

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