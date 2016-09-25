تأجيل إعادة محاكمة «بديع» و36 آخرين بـ«غرفة عمليات رابعة» للغد

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، و36 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” لجلسة الغد الإثنين.

جاء قرار التأجيل، لسماع مُرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة النقض، قضت – في ديسمبر من العام الماضي – بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجَّهت النيابة العامة للمتهمين ” إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، إشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس”.