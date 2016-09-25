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بالصور.. ريم مصطفى ودينا الشربيني ورانيا منصور مع إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»

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الفنانة والإعلامية إسعاد يونس - أرشيفية

الفنانة والإعلامية إسعاد يونس – أرشيفية

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” – من تقديم الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس والمذاع على شاشة “CBC” – عددًا من النجمات الشبابات اللاتي نجحن في عالم الفن، وهن:” ريم مصطفى، دينا الشربيني، رانيا منصور، مي عُمر، رانيا الملاح، وهند عبد الحليم”، ويحمل اللقاء عنوان “الحلوة”.

وتتحدث كل منهن – خلال اللقاء – عن مشوارها الفني، والصعوبات والتحديات التي واجهت كلًا منهن في بداية المشوار، كما يتحدثن عن حياتهن الشخصية.

وتحكي الضيفات عن قصتهن المختلفة، وكيف نجحن في عالم الفن، وما أبرز التحديات التي واجهتن خلال رحلتهن الفنية، فضلًا عن حديث خاص عن أبرز الأدوار التي قدموها.

وتدور الحلقات حول أنه كل سنة تظهر مجموعة من الوجوه “الحلوة” التي تبرز، ويكون لها “فانز” وجمهور كبير من الجنسين ليجمع البرنامج مجموعة كبيرة جدًا من هؤلاء النجوم الشباب، ومنهم من ظهروا أكثر خلال العام الجاري، ومنهم من ظهروا السنوات الماضية وكان لهم جمهور.

ويُعَرِف البرنامج جمهوره بهؤلاء الفنانين الشباب عن قُرب، ويتحدثون عن ما بداخلهم ليتحدثوا عن بدايتهم والأهم طموحاتهم في مستقبلهم وسط قياس لشخصيتهم الطبيعية ليعرف المشاهد إلى أين سيستمرون في نجوميتهم.

من المقرر إذاعة اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر من مساء الإثنين.

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