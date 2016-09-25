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انتهت - روما (1) تورينو (3) فالكي يسجل مرتين في فريقه السابق

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انتهت - روما (1) تورينو (3) فالكي يسجل مرتين في فريقه السابق انتهت - روما (1) تورينو (3) فالكي يسجل مرتين في فريقه السابق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة روما وتورينو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة

د. 8 أندريا بيلوتي يسجل الهدف الأول لتورينو

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاتي

د.48 رأسية من دزيكو ينقذها هارت

د.48 اختراق من محمد صلاح لكنه لم يسيطر على الكرة

د.52 ركلة جزاء على روما

د.53 هدف من ركلة جزاء سجلها إياجو فالكي لاعب روما المعار لتورينو

د.54 ركلة جزاء لروما

د.55 جووووووول توتي يقلص الفارق مع تورينو من ركلة جزاء

د.57 انطلاقة من منتصف الملعب لمحمد صلاح الذي مررها بينية لكن جو هارت أنقذ الموقف

د.63 تبديل اضطراري لتورينو بخروج دي سيلفستري ونزول زاباكوستا

د.65 إياجو فالكي يضرب روما مرة أخرى.. الهدف الثالث لتورينو

د. 71 روما يدفع بستيفان الشعراوي بدلا من ناينجولان

د.77 تورينو يشرك مارتينيز بدلا من إياجو فالكي

نهاية المباراة بخسارة روما بنتيجة 3-1

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فيديو اليوم السابع