بالفيديو - توتي يكتب رقما جديدا في تاريخ مشرف بالدوري الإيطالي

مباراة بعد مباراة وموسم تلو الآخر، مازال الملك ملكا وإن مر الزمان.. فرانشيسكو توتي يواصل الإبداع.

وصل فرانشيسكو توتي للهدف الـ 250 في مسيرته بالدوري الإيطالي مع روما بتسجيله الهدف في مرمى تورينو.

وحل توتي بديلا بين شوطي لقاء روما وتورينو، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

سباليتي دفع بتوتي بين شوطي اللقاء بغية إدراك التعادل، لكن تورينو أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء سريعا.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة بعد هدف تورينو حتى احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى لكن لصالح روما، ومنها هز توتي شباك جو هارت معلنا عن الهدف الأول لفريقه في المباراة والثاني له هذا الموسم والـ 250 في مسيرته ببطولة الدوري، والتي استمرت لـ 20 عاما.

توتي في مبارياته الـ 13 الأخرين مع روما، سجل 6 أهداف وصنع 5 أخرين.

شاهد هدف توتي من هنا