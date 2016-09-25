بمشاركة صلاح.. روما يسقط أمام تورينو للمرة الأولى منذ 2007

تمكن تورينو من الفوز على ضيفه روما بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي يوم الأحد بمشاركة محمد صلاح مع الذئاب بنتيجة 3-1.

وتعد تلك هي المرة الأولى لروما التي يخسر خلالها من تورينو في ملعبه منذ عام 2007 حينما خسر في كأس إيطاليا بنتيجة 3-1 أيضا.

هدف مبكر أربك الحسابات

تمكن أندريا بيلوتي من تسجيل الهدف الأول لتورينيو في شباك فوجيتش تشيزني حارس روما في الدقيقة 8 من عمر المباراة بعد ارتباك دفاعي بعد عرضية من جويل أوبي.

ثم تحصل تورينو على ركلة جزاء في الدقيقة 53 سجلها إياجو فالكي لاعب روما المعار لتورينو، قبل أن يقلص فرانشيسكو توتي الفارق في الدقيقة 55 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وسجل فالكي هدف تورينو الثالث في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد تمريرة متميزة من أندريا بيلوتي.

وشارك محمد صلاح مع روما في المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، لكن الجناح الدولي المصري لم يترك بصمة واضحة في المباراة وحاول صناعة الفرصة لزميله إدين دزيكو لكن الأخير أهدر ما يقرب من 6 فرص تهديفية محقق أمام زميله السابق في مانشستر سيتي وحارس تورينو السابق جو هارت.

بهذه النتيجة رفع تورينو رصيده من النقاط إلى 8 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد روما عند 10 نقاط في المركز الثالث.