أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بمشاركة صلاح.. روما يسقط أمام تورينو للمرة الأولى منذ 2007

Google+ Print
بمشاركة صلاح.. روما يسقط أمام تورينو للمرة الأولى منذ 2007 بمشاركة صلاح.. روما يسقط أمام تورينو للمرة الأولى منذ 2007

تمكن تورينو من الفوز على ضيفه روما بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي يوم الأحد بمشاركة محمد صلاح مع الذئاب بنتيجة 3-1.

وتعد تلك هي المرة الأولى لروما التي يخسر خلالها من تورينو في ملعبه منذ عام 2007 حينما خسر في كأس إيطاليا بنتيجة 3-1 أيضا.

هدف مبكر أربك الحسابات

تمكن أندريا بيلوتي من تسجيل الهدف الأول لتورينيو في شباك فوجيتش تشيزني حارس روما في الدقيقة 8 من عمر المباراة بعد ارتباك دفاعي بعد عرضية من جويل أوبي.

ثم تحصل تورينو على ركلة جزاء في الدقيقة 53 سجلها إياجو فالكي لاعب روما المعار لتورينو، قبل أن يقلص فرانشيسكو توتي الفارق في الدقيقة 55 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وسجل فالكي هدف تورينو الثالث في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد تمريرة متميزة من أندريا بيلوتي.

وشارك محمد صلاح مع روما في المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، لكن الجناح الدولي المصري لم يترك بصمة واضحة في المباراة وحاول صناعة الفرصة لزميله إدين دزيكو لكن الأخير أهدر ما يقرب من 6 فرص تهديفية محقق أمام زميله السابق في مانشستر سيتي وحارس تورينو السابق جو هارت.

بهذه النتيجة رفع تورينو رصيده من النقاط إلى 8 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد روما عند 10 نقاط في المركز الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع