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الكاف يحدد مواعيد مباراتي نهائي دوري الأبطال المبدئية ' الزمالك في مأزق '

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الكاف يحدد مواعيد مباراتي نهائي دوري الأبطال المبدئية ' الزمالك في مأزق ' الكاف يحدد مواعيد مباراتي نهائي دوري الأبطال المبدئية ' الزمالك في مأزق '

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والوداد.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف" ميعاد المباراتين بشكل رسمي.

الاتحاد الإفريقي حدد يوم 14 من شهر أكتوبر المقبل موعدا لمباراة الذهاب المقرر إقامتها على ملعب ميمولودي صن داونز في جنوب إفريقيا، فيما حدد يوم 21 من الشهر ذاته موعدا لمباراة الإياب في .

ويعد ميعاد المباراتين موعدا مبدأيا من قبل الاتحاد الإفريقي، إذ يحق للفريقين تحديد الميعاد المناسب لهم لكل مباراة بين أيام 14 أو 15 أو 16 لمباراة الذهاب، و21 أو 22 أو 22 لمباراة الإياب.

ثم سيحدد الاتحاد الإفريقي الموعد النهائي للمباراتين وفقا لمعايير تسويقية بعد استطلاع رأي الفريقين.

وإذا أصر الاتحاد الإفريقي على تلك المواعيد، فهذا سيعني أن الزمالك سيكون في ورطة بسبب منتخب مصر.

ويرتبط منتخب مصر الذي يضم 4 لاعبين من الزمالك في قائمته المبدئية، بمباراة أمام منتخب الكونجو يوم 9 أكتوبر على أرض الأخير في أولى مباريات المجموعة الخامسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وهذا سيعني أن لاعبي الزمالك سيعودون إلى القاهرة رفقة بعثة يوم 10 أكتوبر، ثم سيكون عليهم السفر إلى جنوب إفريقيا مع الفريق لخوض مباراة الذهاب يوم 14 أكتوبر.

وتأهل نادي الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 14 عاما بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 6 مقابل 5 في مجموع المباراتين، بعد الفوز ذهابا برباعية والخسارة إيابا بخمسة أهداف مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

فيما تأهل ميمولودي صن داونز للمباراة النهائية بعدما تخطى عقبة زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 3/2 في مجموع المباراتين بعد الخسارة ذهابا في زامبيا بهدفين مقابل هدف، والفوز إيابا بهدفين.

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