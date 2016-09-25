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إسلام جمال لـ في الجول: شاركت مصابا ضد الوداد.. وتعلمنا الدرس

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إسلام جمال لـ في الجول: شاركت مصابا ضد الوداد.. وتعلمنا الدرس إسلام جمال لـ في الجول: شاركت مصابا ضد الوداد.. وتعلمنا الدرس

قال إسلام جمال مدافع الزمالك إنه خاض مباراة الوداد بإياب نصف نهائي دوري الأبطال وهو مصاب برشح في الركبة لكنه تحامل على نفسه لقلة اللاعبين المقيدين في إفريقيا.

وكان الزمالك قد خسر بنتيجة 5-2 من نظيره الوداد في إياب البطولة، لكن مجموع المباراتين 6-5 لصالح الفارس الأبيض ليتأهل لنهائي الأبطال.

وصرح إسلام جمال لـ FilGoal.com "خضت مباراة الزمالك مصابا برشح في الركبة، لكنني تحاملت على نفسي لقلة اللاعبين المقيدين في إفريقيا".

وأضاف "أنا جاهز للعب في أي مكان، ومؤمن سليمان مدرب الفريق قد أعطاني تعليمات بعدم التقدم للأمام خلال شوطي المباراة".

وتابع "التأهل للنهائي أهم بكثير من الأداء لم يكن يتوقع أحد أن تسير المباراة بهذا الشكل، وأرضية الملعب كانت سيئة للغاية".

وأتم "تعلمنا الدرس وسنبذل قصارى جهدنا لإسعاد جماهير الفريق من خلال حصد لقب إفريقيا للمرة السادسة في تاريخ القلعة البيضاء".

ويواجه الزمالك نظيره ماميلودي صن داونز ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام لقاء الذهاب يوم 14 أكتوبر والإياب يوم 21 من نفس الشهر وتلك مواعيد مبدئية قابلة للتعديل.

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