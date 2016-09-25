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الوداد لـ في الجول: مرتضى اتهم الحكم بالرشوة؟ لم يشاهد المباراة

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الوداد لـ في الجول: مرتضى اتهم الحكم بالرشوة؟ لم يشاهد المباراة الوداد لـ في الجول: مرتضى اتهم الحكم بالرشوة؟ لم يشاهد المباراة

علق نادي الوداد المغربي عن اتهام مرتضى منصور رئيس الزمالك لحكم مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالرشوة.

وكان الزمالك قد مر للنهائي رغم الخسارة 5-2 في مباراة العودة، ليتهم منصور حكم المباراة الكاميروني أليوم نيانت بأنه "مرتشي" (طالع التفاصيل)

وقال طلال محمد المتحدث باسم الوداد لـFilGoal.com : "إذا كانت تصريحات مرتضى منصور حقيقية، فأظن أن المسؤول الزمالكاوي – صاحب واقعة رفع الحذاء – لم يشاهد المباراة.

وأضاف "يبدو أنه لم يتابع أطوار المباراة. أنصحه بإعادة شريط المباراة. الوداد حرم من ضربة جزاء لصالح إسماعيل الحداد، بجانب التغاضي عن طرد أحد لاعبي الزمالك".

وواصل "مستوى الوداد واقترابه من التأهل هو الذي دفع مرتضى لقول ما قال".

واستدرك طلال "الزمالك فريق كبير وجمهوره محترم وصفق للاعبي الوداد. ما يجمعنا بأشقائنا المصريين أكبر من مباراة مهما كبر شأنها".

ومن المنتظر أن يقابل الزمالك صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي البطولة في شهر أكتوبر المقبل.

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