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«المصريين الأحرار» بسوهاج ينشئ مركزه الإعلامي ويناقش آليات العمل الفترة القادمة

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«المصريين الأحرار» بسوهاج ينشئ مركزه الإعلامي ويناقش آليات العمل الفترة القادمة «المصريين الأحرار» بسوهاج ينشئ مركزه الإعلامي ويناقش آليات العمل الفترة القادمة

النائب مصطفي سالم، المصريين الأحرار بمحافظة سوهاج (أرشيفية)

ناقشت هيئة مكتب أمانة المصريين الأحرار بمحافظة سوهاج في الاجتماع الذي تم عقده برئاسة النائب مصطفي سالم، أمين الحزب​ بسوهاج، تكثيف الاداء لامانتي الشباب والمرأة في الفترة القادمه من خلال اساليب ​العمل المتنوعة علي مستوي المراكز والاقسام الادارية، لاستهداف العناصر الشبابية والنسائية التي سوف يدفع بها الحزب في الانتخابات المحلية القادمة.​

واشار أمين الحزب بالمحافظة الي انه تم الاتفاق علي انشاء مركز اعلامي لامانة الحزب بالمحافظة يشرف عليه احمد عبد الحافظ امين الشباب ليكون نواه لاعلام حقيقي يعكس واقع اداء الامانات النوعية وكذلك انشطة نواب الحزب بالمحافظة​.​

كما تم الاتفاق علي عقد ندوة لمناقشة مشروع قانون الاعاقة وطرحه للمناقشات المستفيضة من خلال كوادر الحزب المهتمة بهذا الشان للوصول للمقترحات والاراء التي تدفع بالقانون في اكمل صورة.

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