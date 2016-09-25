محافظ الأقصر: تخصيص منافذ للسلع التموينية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأحد، عن البدء في الإجراءات الخاصة، بتخصيص منافذ للسلع التموينية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد بدر على ضرورة تواجد مفتشى التموين، بشكل دائم ومستمر في الشارع والتنسيق مع النواب، فيما يتعلق بمشاكل توافر السلع التموينية، والعمل على تخفيف العبء على المواطنين.

جاء ذلك خلال الأجتماع المطول، الذي جمع بين المسئولين من مختلف المديريات الخدمية ومسئولي المحافظة، وكافة أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة الأقصر، بحضور محافظ الإقليم.

كما تم مناقشة مشكلة مصنع البوتاجاز بالطود، وعرض كافة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها مع المصنع والتقارير الفنية الخاصة بالدفاع المدني، حيث أفاد مسئولي المحافظة، أنه تم مخاطبة وزارة البترول لأتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة المصنع.