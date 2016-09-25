أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ الأقصر: تخصيص منافذ للسلع التموينية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا

Google+ Print
محافظ الأقصر: تخصيص منافذ للسلع التموينية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا محافظ الأقصر: تخصيص منافذ للسلع التموينية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا

محمد بدر محافظ الأقصرـارشيفية

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأحد، عن البدء في الإجراءات الخاصة، بتخصيص منافذ للسلع التموينية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد بدر على ضرورة تواجد مفتشى ، بشكل دائم ومستمر في الشارع والتنسيق مع النواب، فيما يتعلق بمشاكل توافر السلع التموينية، والعمل على تخفيف العبء على المواطنين.

جاء ذلك خلال الأجتماع المطول، الذي جمع بين المسئولين من مختلف المديريات الخدمية ومسئولي المحافظة، وكافة أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة الأقصر، بحضور محافظ الإقليم.

كما تم مناقشة مشكلة مصنع البوتاجاز بالطود، وعرض كافة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها مع المصنع والتقارير الفنية الخاصة بالدفاع المدني، حيث أفاد مسئولي المحافظة، أنه تم مخاطبة وزارة البترول لأتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة المصنع.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات